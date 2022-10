Selena Gomez spricht in Doku erneut über psychische Gesundheit

US-Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez hat sich in einer Dokumentation erneut zu ihrer mentalen Gesundheit geäußert. Ein Trailer zum Film "Selena Gomez: My Mind & Me" wurde am Montag auf Youtube veröffentlicht. "Niemanden interessiert es, was du tust. Es geht darum, wer ich bin und dass ich mit dem, was ich bin, zufrieden bin", sagt die 30-Jährige darin. Die Produktion von Apple TV+ soll am 4. November beim Streaminganbieter erscheinen.