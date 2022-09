Megan Thee Stallion lanciert Plattform für mentale Gesundheit

Mit ihrer Mental-Health-Iniative ist Meghan Thee Stallion nicht allein. Branchenkollegin und Sängerin Selena Gomez launchte unlängst ebenfalls eine Online-Plattform. Auf "Wondermind“ soll die eigene mentale Fitness gestärkt, neue Routinen geschaffen und spezielle Übungen in den Alltag integriert werden. Neben Tools und Ressourcen wie Newsletter und Podcasts rund um das Thema soll die Website zum sicheren Ort für Betroffene werden.

Bipolare Störung

Bereits in der Vergangenheit hatte sich die 30-Jährige für das Thema eingesetzt, 2020 machte sie sogar ihre bipolare Störung öffentlich. Auch in ihrer neuen Dokumentation "My Mind & Me“, die am 4. November 2022 auf Apple TV+ erscheint, spielt mentale Gesundheit eine tragende Rolle.