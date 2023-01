Selena Gomez: Angeblicher neuer Partner ist kein Unbekannter

In der Vergangenheit war Selena Gomez mehrere Jahre lang mit Popstar Justin Bieber liiert. Seine neue Partnerin Hailey Bieber dementierte 2022 Gerüchte, dass sie mit ihrem jetzigen Ehemann Bieber zusammengekommen sei, als dieser eigentlich noch in einer Beziehung mit Gomez war. "Ich kann ganz klar sagen, dass ich niemals mit ihm zusammen war, während er in einer Beziehung mit jemand anderem war", sagte das US-Model im Podcast "Call Her Daddy".