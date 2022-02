Selbstbewusst auf Instagram: Stefanie Giesinger steht zu ihren "Makeln"

In der Vergangenheit hat die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Siegerin einmal erzählt, dass sie aufgrund ihrer Gesichtsbehaarung in der Schule gehänselt worden sei. Aufgrund des Mobbings von früher sei es ihr ein Anliegen, andere dazu zu motivieren, zu ihren "Makeln" zu stehen. "Das Mädchen, das dafür in der Schule gemobbt wurde", schreibt Giesinger in einer Instagram-Story. Ihren Followern richtet sie aus: "An meine Süßen da draußen mit mehr Körper- und Gesichtsbehaarung: Ihr seid wunderschön! Lasst euch von niemandem was anderes einreden."