Seit 11 Jahren verheiratet: Sänger John Legend verrät seinen Ehe-Tipp

US-Model Chrissy Teigen und ihr Mann, "All of Me"-Sänger John Legend achten eigenen Angaben zufolge auf ausreichend Zeit alleine. Während eines Auftritts im Rahmen einer Podiumsdiskussion verriet der 45-Jährige laut dem US-People-Magazin, dass er und seine Frau sich monatlich eine Auszeit ohne ihre Kinder nehmen.

"Chrissy und ich haben uns vorgenommen, einmal im Monat eine Nacht Urlaub zu machen, ohne die Kinder", erzählte Legend in Los Angeles demnach.

Telefonisch erreichbar seien die Eltern von vier Kindern trotzdem. Es sei aber wichtig, sich diese Zeit "für sich selbst und die Beziehung zu nehmen, damit sie weiter gedeihen kann", so Legend. "Von den Kindern wegzukommen, in ein Spa zu gehen und die Gesellschaft des anderen zu genießen" tue gut, schilderte Legend. Diese Momente müsse man bewusst einplanen. "Sonst läuft einem die Zeit davon, weil man immer etwas anderes zu tun hat." Pärchenzeit helfe, um "sich auf seine geistige Gesundheit, seine Beziehung und all das zu konzentrieren", meinte der Sänger.

Im vergangenen Jahr sind Teigen und Legend zum vierten Mal Eltern geworden. Söhnchen Wren Alexander Stephens sei am 19. Juni von einer Leihmutter geboren worden, schrieb Teigen Ende Juni in einer längeren Instagram-Botschaft. Sie wollten sich für dieses "unglaubliche Geschenk" bei Alexandra, ihrer Leihmutter, bedanken. Der Name des Kindes sei nun immer mit ihr verbunden.

Das seit 2013 verheiratete Paar bespricht immer wieder intime Themen in der Öffentlichkeit. Die Eheleute hatten beispielsweise im Oktober 2020 publik gemacht, dass sie einen Jungen in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Anfang 2023 wurden sie schließlich zum dritten Mal Eltern: Nach Tochter Luna und Sohn Miles war im Jänner Esti Maxine Stephens zur Welt. Teigen hatte das Mädchen nach eigenen Angaben per Kaiserschnitt entbunden.