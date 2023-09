"Sehr wild": Bill Kaulitz kommentiert Knutscherei mit Männermodel

Bill Kaulitz turtelte am Münchner Oktoberfest mit Männer-Model Marc Eggers, worüber er jetzt in seinem Podcast sprach, als er und sein Bruder Tom in der neuesten Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" Erinnerungen an die "Wiesn" teilten.

Bill Kaulitz: "Es war sehr wild"

Die beiden Musiker hätten im Käferzelt viele Freunde wiedergetroffen. "Roland Emmerich und sein Mann waren da", erzählte Tom Kaulitz, sein Bruder habe aber nur "Augen für eine Person an dem Abend" gehabt, zog der Ehemann von Heidi Klum seinen Bruder auf.

