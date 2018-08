Scott Eastwood will nach dem Sex wissen, wie er war

"Ich bin Single, ich habe Sex"

Aktuell sei er zwar solo, vergnüge sich aber ausreichend: "Ich bin Single, ich date, ich habe Sex", erzählt Clint Eastwood's attraktives "Mini-Me" und fährt fort: "Ich erinnere mich an frühere Beziehungen in meinen frühen Zwanzigern. Da fühlte ich mich sexuell viel reifer als einige der Partnerinnen, die ich hatte." Und: Ob er nur mit einem oder mehreren Menschen Sex hat hängt davon ab, ob man ihn fragt. Scotts Bereitschaft, das Thema so offen zu diskutieren, rührt größtenteils von seiner Überzeugung her, dass Sex "das Natürlichste ist, was wir als Menschen tun".