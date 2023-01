Schwindelt Harry? Ghostwriter verteidigt Ungereimtheiten in Memoiren

Auch dass der Prinz behauptet, Meghan habe f├╝r ihren Vater Thomas Markle ein First-Class-Ticket von Mexiko nach Gro├čbritannien gekauft, damit er der Bel├Ąstigungen entkommen k├Ânne, scheint nicht zu stimmen.

Das Ticket sei von Air New Zealand gewesen, behauptete der Herzog von Sussex. "Wir haben ihm gesagt, verlass Mexiko sofort: Ein ganz neues Ma├č an Bel├Ąstigung wird auf dich niederprasseln, also komm nach Gro├čbritannien. Jetzt", hei├čt es in den Memoiren mit dem Titel "Reserve" (Originaltitel: "Spare"). "Air New Zealand, erste Klasse, gebucht und bezahlt von Meg."

Laut Air New Zealand habe man aber noch nie Fl├╝ge zwischen Mexiko und dem Vereinigten K├Ânigreich durchgef├╝hrt. Zudem bietet die Fluggesellschaft keinen erstklassigen Service an.