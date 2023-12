Schwester von Alana "Honey Boo Boo" Thompson mit 29 Jahren verstorben

Schwere Zeit liegt hinter der Familie

"Dies ist ein Post, von dem ich w√ľnschte, ich m√ľsste ihn nicht machen", schreibt Thompson in einem emotionalen Posting auf Instagram. "Gestern Abend haben wir Anna alle mit Liebe umgeben und sie wissen lassen, dass es okay ist zu gehen. Leider hat Anna gegen 23 Uhr ihren letzten Atemzug getan. Anna hatte gestern Abend so gro√üe Schmerzen, aber jetzt wissen wir alle als Familie, dass sie in Frieden ruht. Ich wei√ü wirklich nicht, was ich sagen soll, denn mein Herz ist v√∂llig gebrochen."

Thompson dr√ľckte weiter aus, wie schwer es war, ihre Schwester zuletzt leiden zu sehen. "Zu sehen, wie meine 29-j√§hrige Schwester im letzten Jahr mit dieser schrecklichen Krankheit k√§mpfte, war nicht einfach. Anna war eine K√§mpferin und ist es immer noch. Herr, bitte lege deine Arme um ihre beiden Babys und unsere Familie, denn in den n√§chsten Tagen wird das alles Realit√§t werden", schrieb sie. Dabei bezog sie sich auf Cardwells zwei T√∂chter Kaitlyn Elizabeth und Kylee Madison. "Ich bin so dankbar, dass du mit deinem letzten Atemzug gewartet hast, bis ich zuhause bin", hei√üt es in dem Post weiter.