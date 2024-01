Schwester der Königin: Camilla & Charles passen zusammen wie "Yin und Yang"

Charles III. mit der prachtvollen Imperial State Crown auf dem Kopf: Der Anblick war noch immer etwas ungewohnt, als der britische Monarch kürzlich erstmals mit einer "King's Speech" das Parlament in London eröffnete. Obwohl er am 14. November bereits seinen 75. Geburtstag feierte, ist er noch immer ein Neuling auf dem Thron. Als seine Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 2001 ihren 75er beging, war sie immerhin schon fast ein halbes Jahrhundert Königin.

Als Camilla heuer an Charles' Seite zur Königin gekrönt wurde, war dies nicht nur ein weiterer wichtiger Tag in der Geschichte des britischen Königshauses, sondern auch ein persönlicher Sieg für den Monarchen. Schließlich war er schon lange fest entschlossen, sie zu seiner Königin zu machen - und erfuhr dabei viel Gegenwind.

Charles und Camilla ergänzen sich

In einem seltenen Interview bezeichnete Camillas Schwester Annabel Elliot sie nun als "Fels in der Brandung" für Charles. In der Beziehung der beiden sei sie das "Yin" zu Charles' "Yang".