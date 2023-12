Hibbelig: Ein Kind von William & Kate brauchte zu Weihnachten alle Aufmerksamkeit

"William scheint vor Stolz zu strahlen"

"William scheint nun permanent vor Stolz zu strahlen, wenn er mit seinen Kindern zusammen ist", stellte James √ľber den gemeinsamen Auftritt gegen√ľber der britischen Sun fest. "Er legte eine sanfte, best√§tigende Hand auf Georges Schultern und umfasste in einem liebevollen Ritual den Hinterkopf von Louis."

Aufgeregter Louis wurde von William beruhigt

Prinz Louis durfte seine Eltern und den Rest der Royals dieses Jahr zum zweiten Mal zum Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene's Church begleiten. James stellte fest, dass der F√ľnfj√§hrige dabei zuweilen Anzeichen von Ungeduld an den Tag legte. "Louis sah, wie die meisten kleinen Kinder am Weihnachtsmorgen, aufgeregt, aber auch ungeduldig aus", so die K√∂rpersprache-Expertin.