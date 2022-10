Schwere Vorwürfe von Angelina Jolie: Jetzt wehrt sich Brad Pitt

Der Beschuldigte will die Vorwürfe aber nicht auf sich sitzen lassen und daher ließ Pitt über einen Sprecher via CNN ausrichten, dass er alle Vorwürfe klar von sich weist und sich davon distanziert. "Angelinas Geschichte entwickelt sich jedes Mal weiter, wenn sie sie mit neuen, nicht belegten Behauptungen erzählt. Brad hat die Verantwortung für das übernommen, was er getan hat, aber nicht für Dinge, die er nicht getan hat. Diese neuen Behauptungen sind völlig unwahr", so der Sprecher.

Inwieweit auch Brad Pitt gerichtlich gegen die Anschuldigungen vorgehen möchte, ist noch nicht klar. Aus der Vergangenheit weiß man aber, dass sich die ehemaligen Eheleute nichts schenken und sich eventuell vor Gericht wiedersehen werden.