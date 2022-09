Brad Pitt enthüllt, wer seiner Meinung nach die "schönsten Männer der Welt" sind

Hollywoodstar Brad Pitt will nicht mit dem Älterwerden hadern. "Ich möchte nicht vor dem Altern wegrennen", sagte der 58-Jährige der britischen Vogue. "Das ist ein Konzept, dem wir nicht entkommen können, und ich würde lieber sehen, wie unsere Kultur dies mit etwas offeneren Armen begrüßt", sagte der zweifache Oscarpreisträger.

Brad Pitt spricht über seine Vorstellungen von Schönheit

Pitt vertreibt neuerdings eine eigene Hautpflegeserie, lehnte dabei ein Produktversprechen wie "Anti-Aging" (etwa: Altersverhinderung) nach eigenen Worten aber ab: "Das ist lächerlich, ein Märchen." Wichtig sei es, sich selbst lieben zu lernen und sich besser zu behandeln. "Altere einfach gesund, altere auf eine gesunde Weise."

In dem Interview mit Vogue, das am Mittwoch über Instagram geteilt wurde, verriet der Hollywoodstar zudem, wer seiner Meinung nach die "schönsten Männer der Welt" aus Vergangenheit und Gegenwart sind.

In der Schauspielwelt sei es für ihn in erster Linie Paul Newman, erzählte Pitt. "Weil er so würdevoll gealtert ist. Und allen Berichten zufolge war er ein wirklich besonderer, großzügiger, warmherziger und ehrlicher Mensch."

"Wenn ich jemanden nennen wollte, der noch am Leben ist, nun, ich muss diesen George Clooney F-ker nennen, denn warum nicht?", scherzte Pitt Clooney, mit dem er seit vielen Jahren befreundet ist.