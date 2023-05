Schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann: Das sagt Ex Sophia Thomalla

Rammstein-Frontman Till Lindemann sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Eine aus Irland stammende Konzertbesucherin behauptete nach dem Start der "Europa Stadion"-Tour in Litauen am 22. Mai in den sozialen Medien, der Musiker habe sie unter Drogen gesetzt und anschließend misshandelt. Was Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla und seine Band-Kollegen zu den Anschuldigungen sagen.

Thomalla äußert sich zu Vorwürfen gegen Lindemann

Auf Twitter hatte eine junge Frau behauptet, der Rammstein-Star und seine Crew hätten ihr auf einer After-Show-Party Drogen in ihren Drink gemischt. Sie sei am nächsten Morgen mit blauen Flecken aufgewacht.

