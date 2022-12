Schwere Krise: Cora Schumacher bricht in Interview in Tränen aus

Ein besinnliches Weihnachtsfest hat Cora Schumacher dieses Jahr wohl nicht zu erwarten. Die 45-Jährige hat zurzeit mit einer Pechsträhne zu kämpfen und bewegt mit einem Tränenausbruch vor laufender Kamera ihre Fans.

Cora Schumacher: Hund krank und kein warmes Wasser

In einem Gespräch mit RTL brach die Ex-Frau von Ralf Schumacher plötzlich in Tränen aus, während sie schilderte, dass sie zuletzt unter anderem ohne warmes Wasser auskommen musste. Dessen nicht genug. Coras geliebte Hündin erlitt einen anaphylaktischen Schock. Frauchen bangte um das Leben des Tieres. "Topfit ist sie noch nicht", sagte Cora Schumacher im RTL-Interview beim "World Club Dome" in Düsseldorf, aber zumindest sei ihre Hündin inzwischen "über den Berg".