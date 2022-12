Durch Haft "wirklich mitgenommen": Erstes Foto von Boris Becker nach Freilassung

Was die Zuschauer in der Sondersendung erwartet? "Ich glaube, dass Boris Becker wirklich willens ist, aufzur√§umen und viele Dinge klar zu stellen", sagt G√§tjen. Ein Thema des Gespr√§chs werden die Haftbedingungen in den Gef√§ngnissen, in denen Boris Becker sa√ü. "Nach den ersten vier Tagen in Einzelhaft war f√ľr ihn das einzige Ziel, rauszukommen und zu arbeiten. Er wollte einfach nur an die frische Luft. Er hat gesagt, er h√§tte alles daf√ľr gemacht", berichtet der SAT.1-Moderator.