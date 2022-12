Boris Becker weint in neuer Doku um seine Zukunft

Boris Becker inzwischen auf freiem Fuß

Becker war Ende April in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und saß in einem Gefängnis in der britischen Hauptstadt ein. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Mitte Dezember war Becker dann nach mehr als sieben Monaten entlassen worden und nach Deutschland ausgereist, wie sein Anwalt Christian-Oliver Moser am Donnerstag mitteilte. "Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", sagte Moser.