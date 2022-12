TV-Comeback: Sender kündigt Interview mit Boris Becker nach Haftentlassung an

"Boris Becker ist der vielleicht größte Held des deutschen Sports. Wir alle kennen die unfassbaren Höhen und die Niederschläge in seinem Leben", teilt Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling in einer Pressemitteilung mit. "Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen für das erste und weltweit einzige Interview nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt."

Ob das Interview live ausgestrahlt wird oder vorab aufgezeichnet wird, wird nicht gesagt. Auch die Gage, die Becker für das TV-Interview erhält, ist nicht bekannt. Wie die Bild berichtet, soll er für die exklusive Sondersendung angeblich über 500.000 Euro bekommen.