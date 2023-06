"Schwere Infektion": Popstar Madonna wieder zu Hause

Genesungswünsche

Fans der "Queen of Pop" reagierten bestürzt und schickten im Netz Genesungswünsche – darunter auch mehrere Prominente. Schauspielerin Rita Wilson (66) schrieb unter Osearys Instagram-Post: "Ich schicke Madonna meine Gebete für eine baldige Genesung". Sängerin und Schauspielerin Zooey Deschanel (43) schrieb: "Hoffentlich geht es ihr bald besser!". Auch Regisseur Xavier Dolan (34) und die Schauspielerinnen Evan Rachel Wood (35), Julia Garner (29) und Gwendoline Christie (44) kommentierten.

Die amerikanische Klatschseite "Page Six" schrieb ohne nähere Quellenangabe, Madonna sei bewusstlos in ihrer New Yorker Wohnung gefunden worden. Sie sei in einem Krankenhaus mindestens eine Nacht lang intubiert worden, Tochter Lourdes Leon (26) sei ihrer Mutter in den vergangenen Tagen nicht von der Seite gewichen.

Anfang des Jahres hatte Madonna die weltweite "Celebration Tour" durch 35 Städte in Nordamerika und Europa angekündigt. Zur Verschiebung schrieb ihr Manager nun: "Wir werden Ihnen weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows."

Wenn in Deutschland Konzerte verschoben werden, bleiben die Tickets grundsätzlich gültig und können am neuen Termin genutzt werden. Kunden, die ihr Ticket am neuen Termin nicht nutzen wollen, empfiehlt die Verbraucherzentrale in solchen Fällen, sich an die Stelle zu wenden, bei der sie das Ticket gekauft haben. Zu den Madonna-Konzerten gibt es allerdings noch keine Informationen.

"Ruhe vor dem Sturm"

Im Rahmen der Konzerte wollte die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, angefangen von ihrem Debütalbum "Madonna" (1983) bis zu ihrem 2019 veröffentlichten Album "Madame X". Ihr 65. Geburtstag - am 16. August - stand mitten während der Tournee an. In den letzten Wochen teilte sie bereits Fotos von den Proben. "Die Ruhe vor dem Sturm", schrieb sie vorige Woche zu einem Instagram-Posting.