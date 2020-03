Schwedischer Prinz Oscar feierte vierten Geburtstag

Geburtstag im schwedischen Königshaus: Der Sohn von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel ist am Montag vier Jahre alt geworden. Oscar Carl Olof, Prinz von Schweden, Herzog von Skane - so sein offizieller Titel - wurde am 2. März 2016 geboren. Er steht nach seiner Mutter Victoria (42) und seiner Schwester Estelle (8) an Nummer drei der schwedischen Thronfolge.

Das Königshaus veröffentlichte auf Instagram zwei neue Fotos in Schwarz-Weiß: eines von Oscar allein, ein zweites gemeinsam mit seiner Schwester, die 23. Februar Geburtstag feierte.