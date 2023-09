Schwedens König Carl Gustaf feiert goldenes Thronjubiläum

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf sitzt seit nunmehr 50 Jahren auf dem Thron. Zur Feier des goldenen Thronjubiläums wohnte der 77 Jahre alte Monarch am Freitag unter anderem der von mehreren Musikkapellen begleiteten Wachablöse vor dem Königsschloss in Stockholm bei. Hunderte Schaulustige hatten sich dafür am Schloss in der Altstadt (Gamla Stan) versammelt.

Carl Gustafs Familie, darunter Königin Silvia (79) und Kronprinzessin Victoria (46), schaute vom Schlossbalkon zu. Auch Schwiegersohn Prinz Daniel war dabei - an seinem 50. Geburtstag, der zufällig mit dem 50. Thronjubiläum zusammenfällt.