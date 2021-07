Schweden-Royals: Was neues Familienportrait zu einer echten Attraktion macht

Die schwedische Königsfamilie hat Royal-Fans mit einem außergwöhnlichem Familienfoto überrascht. Aufgenommen wurde das Bild auf der Insel Öland, wo die Königsfamilie auf Schloss Solliden gemeinsam die Sommerferien verbringt. Es ist das erste Mal seit 2017, dass alle ranghohen Mitglieder des Königshauses für ein Familienportrait zusammengekommen sind. Und was Anhänger der schwedischen Royal-Family zudem besonders freuen dürfte: Erstmals ist der jüngste Sohn von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia auf einem offiziellen Familienbild mit dabei.

Neues Familienportrait ist eine echte Ausnahme

Am 26. März 2021 wurden Prinz Carl Philip von Schweden und seine Ehefrau Sofia zum dritten Mal Eltern. Am 14. August wird ihr jüngster Sohn, Julian, Herzog von Halland, getauft. Der Taufe des jüngsten Familienmitglieds werden Berichten zufolge auch Prinzessin Madeleine und ihre Familie beiwohnen.

Victorias und Carl Philips Schwester lebt mit ihren Kindern und ihrem Ehemann, dem US-britische Geschäftsmann Christopher O'Neill, seit 2018 in Miami. Zusammen mit Mann und Kindern posierte auch sie nun auf dem offiziellen Familienfoto, was eine Ausnahme darstellt. Denn seit sie in den USA wohnt, sind gemeinsame Auftritte mit dem Rest der Königsfamilie zu einer Seltenheit geworden. In den vergangenen Monaten hatte die Corona-Pandemie eine Reise nach Schweden für Prinzessin Madeleine außerdem erschwert.