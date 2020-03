Schwangere Katy Perry meldet sich aus der Quarantäne

Erstes Kind für Katy Perry und Orlando Bloom

Die Sängerin und der britische Schauspieler Orlando Bloom sind mit Unterbrechungen seit 2016 zusammen und seit letztem Jahr verlobt. Sie hätten sich erstmals in einem Burgerrestaurant näher kennengelernt, als er ihr einen Tisch vor der Nase weggeschnappt habe, erklärte Perry im vergangenen Jahr in in der US-Talkshow " Jimmy Kimmel Live".

Für beide wird es die zweite Ehe. Perry hatte den britischen Schauspieler Russel Brand 2010 in einer traditionellen Hindu-Zeremonie in Indien geheiratet, zwei Jahre später ließen sie sich scheiden. Bloom war von 2010 bis 2013 mit dem australischen Model Miranda Kerr verheiratet. Sie teilen sich das Sorgerecht für den jetzt neunjährigen Sohn Flynn.