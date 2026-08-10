Top oder Flop? Schwangere Anne Hathaway spaltet mit Premieren-Look das Netz

Anne Hathaway erwartet im Alter von 43 Jahren ihr drittes Kind mit ihrem Ehemann Adam Shulman. Die Baby-News verkündete sie im Juni 2026 in einem Video auf Instagram. Nun ließ sie die Öffentlichkeit einen Blick auf ihren Babybauch erhaschen. Bei der Premiere von „The End Of Oak Street“ in Los Angeles präsentierte sie sich in einem Outfit, das offenbar darauf abzielte, ihr wachsendes Bäuchlein zu zeigen. Auf Social Media zeigten sich jedoch nicht alle von der modischen Entscheidung der US-Amerikanerin beeindruckt.

Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch Hathaway, die aktuell auch im Blockbuster „Die Odyssee“ zu sehen ist, und trug bei dem Film-Event ein ärmelloses, hellblaues Top, das vorne kurz geschnitten war - wodurch die Leibesmitte der Schauspielerin frei lag - und hinten in eine kurze Schleppe überging. Ein leuchtend rotes Innenfutter fungierte als Eye-Catcher. Hathaway trug dazu eine tiefsitzende Jeans. Zu sehen hier:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / CONNOR TERRY Anne Hathaway und Ewan McGregor

In Summe schien das Outfit eine klare Message zu haben: Die Schauspielerin wird Mama und hält nichts davon, ihren sich durch die Schwangerschaft veränderten Körper vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Umstandsmode, die polarisiert Im Netz fielen die Reaktionen auf den Red-Carpet-Look des Filmstars jedoch gespalten aus. Tatsächlich gibt es eine große Fraktion, die sich von dem Outfit, das jemand etwa als „lächerlich“ bezeichnet, eher irritiert zeigt. So unkte etwa ein User auf X: „Ich liebe sie. Ich verstehe nicht, warum ihr Stylist ihr das angetan hat.“ Eine andere Person lästern: „Ich wünschte, ich hätte das nie gesehen.“ Ein Nutzer schrieb: „Unvorteilhaftes Styling für eine schöne Schwangere.“