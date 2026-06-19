Schauspielerin Anne Hathaway ist schwanger

Anne Hathaway hat mit einem Video bestätigt, dass sie schwanger ist. Der am Freitag auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Clip zeigt die Oscar-Preisträgerin in einem luftigen Outfit lächelnd mit Babybauch.

Drittes Kind

Hathaway ist seit 2012 mit Schauspieler Adam Shulman verheiratet. Der erste gemeinsame Sohn, Jonathan, kam im März 2016 zur Welt, sein kleiner Bruder Jack im November 2019.

Bekannt wurde Hathaway 2001 mit dem Film "Plötzlich Prinzessin". Für ihre Rolle in der Musicalverfilmung "Les Miserables" gewann sie 2013 einen Oscar. Zuletzt war sie in der Fortsetzung des Kultstreifens "Der Teufel trägt Prada" zu sehen.