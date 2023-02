"Schreie und Knurren": Hugh Jackman erlitt Stimmschaden wegen "Wolverine"

Die Rolle des "Wolverine" brachte Hugh Jackman im Jahr 2000 den internationalen Durchbruch. Einfach waren die Dreharbeiten laut eigenen Angaben des Schauspielers nicht immer. Seine Stimme habe stark gelitten, so der 54-Jährige, der bereits in mehreren Theaterstücken und Musicals mitspielte, im Interview mit BBC. "Mein Falsett (Anmerkung: eine spezielle Singstimme) ist nicht mehr so ​​​​stark wie früher. Das führe ich direkt auf das viele Knurren und Schreien als "Wolverine" zurück, so Jackman.