Prinzessin Kates schlagfertige Antwort auf Verwechslung mit Williams Assistentin

Prinz und Prinzessin Nahbar

Willimam und Kate zeigen sich derzeit zugänglicher denn je. In den vergangenen Jahren etablierten sie sich zunehmend als beliebteste Royals - gleich hinter der verstorbenen Queen. Und als Vertreter einer moderneren Monarchie. So machte Kate aus den weniger angenehmen Umständen ihrer Schwangerschaften kein Geheimnis. Offen sprach sie über morgendliche Übelkeit und gab in einem Podcast zu, sie sei "nicht die glücklichste aller Schwangeren".