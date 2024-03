Schreckmoment: Schlagerstar Vicky Leandros stürzt von der Bühne

Schlagersängerin Vicky Leandros (71) ist am Freitag bei einem Konzert in Hannover gestolpert und von der Bühne gefallen. Gegen Ende der Veranstaltung kam sie bei dem Lied „Ich liebe das Leben“ in ihrem Glitzerkleid und hochhackigen Schuhen zu dicht an den Bühnenrand und fiel in den Zuschauerraum.