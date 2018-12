Vicky Leandros: "Theo hat nie zu mir gepasst"

Angeblich haben Sie immer einen kleinen Ofen dabei, um die Stimme warm zu halten.

Ja, das Öfchen ist immer mit. Gut, in der Votivkirche werde ich es brauchen. (Anm.: Leandros gibt am 20. Dezember dort ein Konzert). Ich stehe jetzt vor 35 Konzerten, von denen die meisten in Kirchen stattfinden. Da ist es einfach kühler.

Schlager singen Sie dort auch? Ich weiß nur, dass Sie „Ich liebe das Leben“ immer im Repertoire haben.

Das singe ich in der Mitte. Es trennt sozusagen die weltlichen Lieder von den Weihnachtsliedern. Es sind auch Chansons von Jacques Brel dabei oder „Sweet Lord“ von George Harrison. „White Christmas“ habe ich früher immer mit meinem Vater gesungen. Er die erste, ich die zweite Stimme. Man hat ja auch eigene Erinnerungen.

Wie verbringen Sie Weihnachten?

Zuhause mit der Familie. Wir feiern ja die Geburt Christi und gehen spätabends auch immer in die Kirche. Davor warten wir aufs Christkind, essen zusammen und singen Weihnachtslieder.