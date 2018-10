Josh: "Es ist halt nur ein Pop-Song"

„Sie hieß Cordula Grün, ich hab' sie tanzen geseh'n. Dann hab' ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag – oder ein Fruchtkonzentrat ...“ (Lyrics von Josh. "Cordula Grün")

Josh, du hast Kaffee bestellt. Wieso nicht Tee oder Fruchtkonzentrat?

Das kommt ganz drauf an, aber in der Früh mag ich gerne Kaffee. Ich mag aber auch Tee.

Es ist elf Uhr Vormittag. Ist es das, was ein Künstler als Früh bezeichnet?

Eigentlich bin ich derzeit immer recht früh wach, weil ich viele Termine bei Radiostationen habe. Aber das ist mein erster Kaffee heute. Vielleicht kommt es mir deshalb so vor, als wäre es noch sehr früh.

Und Cordula? Schläft die noch?

Zumindest ist sie daheim.

Ich habe überlegt, dich zu bitten, Cordula zum Interview mitzubringen. Bist du froh, dass ich es nicht gemacht habe?

Das beantworte ich zu 100 Prozent ehrlich, wie jede Frage. Ich liebe das, was gerade passiert und es ist wunderschön, dass der Song so gut funktioniert. Man muss aber auch ein bisschen differenzieren. Diese Puppe und der rote Anzug aus dem Video sind Filmrequisiten. Als Künstler bin ich aber viel mehr als das. Wenn ich die ganze Zeit Cordula herumschleppe, frage ich mich, inwiefern die Leute erfahren können, wie ich als Künstler tatsächlich drauf bin. Deshalb will ich das nicht zu oft machen.

Du hast einmal gesagt, dass deine Liedern viel von dir erzählen. Was du über die Liebe singst, vermittelt einen nicht ganz steten Eindruck. Ist das so?

Wenn man meine Lieder so geballt hört wie du vielleicht im Vorfeld, hat man möglicherweise das Gefühl, da passiert jeden Tag irgendetwas Arges. Ganz so ist es nicht. Aber man muss hin und wieder was erleben. So würde ich das sagen. Ich glaube aber, dass mich emotionale Dinge sicher mehr beschäftigen als andere Themen.

Nachdem du so einen Hit abgeliefert hast: Was ist mit weiblichen Fans?

Man nimmt natürlich schon ein paar Sachen wahr, wie zum Beispiel, dass man nach den Konzerten mehr Fotos macht. Aber es hält sich in Grenzen. Ich muss sagen, dass fast jeder Mensch mir gegenüber höflich und respektvoll ist. Vielleicht, weil ich das umgekehrt auch mache. Es läuft grad ziemlich harmonisch ab.

Einem Politiker würde man jetzt sagen: Das war nicht meine Frage. Es ging eigentlich um Frauen.

Dieses Thema wird öffentlich nicht kommentiert.

Du singst ständig von der Liebe, willst aber nicht über Frauen sprechen?

Ich rede gern über die Liebe, auch über meine, aber nicht darüber, welchen Status ich derzeit habe.

Immerhin ist bekannt, dass dein derzeitiger Status Popstar ist. Es gibt so viele Jungs, die von einer ähnlichen Karriere träumen wie du. Wie bist du so weit gekommen?

Angefangen hat es damit, dass ich in der Musikschule klassische Gitarre gespielt habe, bis ich 18 oder 19 war.

Du meinst, normale Gitarre oder wirklich Klassik?

Ich meine wirklich Klassik. Die erste CD, die ich gemacht habe, habe ich mit einem Gitarrenquintett aufgenommen. Wir haben Bach und Beethoven gespielt. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dass mir das ein zu enges Korsett ist und habe begonnen, an einer privaten Schule, dem Vienna Konservatorium, Jazz zu studieren. Ich glaube, ein anderes hätte mich nicht genommen, weil ich keinen Jazz spielen konnte. Ich habe mich auch mit Bach beworben. Die haben dann gesagt: „Hey, du bist ein guter Gitarrist. Da kann man was draus machen.“

Nun machst du heute aber auch keinen Jazz, sondern Popmusik.

Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich weder im Jazz noch in der Klassik ganz glücklich bin. Ich habe zuhause auch lieber Element of Crime oder Brian Adams gehört. Irgendwann wurde am Kons dann eine Popularmusik-Abteilung gegründet. Dort habe ich endlich wieder angefangen, mich in der Musik wohlzufühlen. Ich kann sagen, das sich davor eine Krise hatte und nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Dann hat es plötzlich gezündet.

Nun ist es vom Studium zum Popstar ein weiter Weg. Wie ging es weiter?

Entscheidend war, dass mir am ‚Kons‘ jemand von einer Singer-Songwriter-Night erzählt hat, bei der Studenten eigene Songs präsentieren. Ich hatte gerade angefangen, Songs zu schreiben und dachte mir: Du bist nicht mehr der Jüngste und solltest musikalisch schon einen Schritt weiter sein. Aber scheiß drauf! Du nimmst deinen ganzen Mut zusammen und spielst dort eine Eigenkomposition. Ich hatte damals 250 Auftritte in den Fingern, war aber furchtbar nervös. Von da an habe ich immer mehr geschrieben.