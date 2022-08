Vicky Leandros (70): Für ihre Kinder steckte sie bei der Karriere zurück

1986 heiratete sie dann Enno Freiherr von Ruffin, mit dem sie die zwei Töchter Milana (37) und Sandra (35) hat. 2005 folgte aber auch hier die Scheidung. Ihrer Familie zuliebe zog sie sich auch für eine Zeit ein wenig aus dem Showbusiness zurück. "Ich will aber nicht immer nur arbeiten. So habe ich mir die Zeit genommen, für meine Kinder da zu sein, und elf Jahre Pause gemacht, um sie selbst großzuziehen. Ich hatte dabei keine Angst vor der Zukunft und vor der Frage, wie es später aussehen würde. Ich habe gedacht, ok, wenn mich dann niemand hören möchte, dann ist es eben so."

Wenn sie jetzt zurückblickt, meint sie auch, dass das tatsächlich eingetreten sei. "Ein paar Jahre hatte ich schon das Gefühl, das ist jetzt nicht so erfolgreich. Doch damit muss man leben und sich sagen, mal sehen. Man muss sich dann neu strukturieren. Sich treu bleiben und gleichzeitig erneuern."

Deshalb habe sie auch nichts bereut. "Frei sein, unabhängig sein, war für mich immer wichtig. Und das konnte ich auch, weil ich sehr früh angefangen habe, zu arbeiten."