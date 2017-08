Die Neuigkeit hat sie selbst verkündet: Prinzessin Madeleine von Schweden ist zum dritten Mal schwanger.

Auf Facebook hat sie die freudige Nachricht publik gemacht.

Zuvor gab es von den Medien keine Spekulationen, wonach die zweifache Mutter erneut schwanger sein könnte. Niemand ahnte was von dem dritten Nachwuchs. Im März sollen Nicolas und Leonore ihr Geschwisterchen begrüßen können.

Foto: REUTERS/TT NEWS AGENCY

Auch das Königshaus selbst ließ verlautbaren:

"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Madeleine und Herr Christopher O'Neill haben die große Freude mitzuteilen, dass sie ihr drittes Kind erwarten.Der Prinzessin geht es gut. Die Niederkunft ist für den März 2018 berechnet."

Angeblich wollen Madeleine und ihr Mann Chris O'Neill nun tatsächlich in Schweden sesshaft werden. Zuletzt lebte das Paar mit ihren Kindern in London, was immer wieder für Kritik beim schwedischen Volk sorgte.

Auch ihre Schwägerin Prinzessin Sofia erwartet in den nächsten Tagen ihrer zweites Kind nach Sohn Alexander.

Aus dem Archiv:

