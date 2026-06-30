„Schönstes Mädchen der Welt“: Die bemerkenswerte Kindheit von Thylane Blondeau

Thylane Blondeau erlangte als Kindermodel internationale Bekanntheit. Diese Woche wurde bekannt, dass die heute 25-Jährige geheiratet hat. Blondeau schloss am 29. Juni 2026 mit ihrem langjährigen Partner, DJ Ben Attal, in Paris den Bund fürs Leben - nur drei Monate nach der Verlobung. Dazu mehr:

Beruflich blickt Blondeau mit Mitte Zwanzig bereits auf eine lange Karriere zurück. Thylane Blondeau: Vom Kindermodel zur Unternehmerin Die Französin begann im Alter von nur vier Jahren zu modeln. Ihre langen blonden Haare und ihre strahlend blauen Augen machten sie weltbekannt. Viele können sich vielleicht noch erinnern: Blondeau ging als „Schönstes Mädchen der Welt“ in die Fashion-Geschichte ein. Diese Auszeichnung erlangte sie mit nur sechs Jahren durch ein Fotoshooting für Vogue Enfants. Ein Titel, der ihr viele Türen öffnete.

Seitdem hat Blondeau für viele der bekanntesten Marken und Modehäuser weltweit gemodelt, darunter Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Hugo Boss und L’Oréal.

Geboren wurde die erfolgreiche Berufsschönheit im April 2001 als Thylane Léna-Rose Loubry Blondeau in Aix-en-Provence im Süden Frankreichs. Wie Thylane Blondeau mit vier Jahren zum Gaultier-Model wurde Blondeaus Eltern, Patrick Blondeau und Véronika Loubry, sind bekannte Persönlichkeiten. Patrick Blondeau ist ein ehemaliger Profifußballer, der sowohl für französische als auch englische Vereine in der ersten Liga gespielt hat. Bei der Karriere des ehemaligen Kindermodels dürften auch die Kontakte ihrer Mutter hilfreich gewesen sein, die als Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Modedesignerin sowohl die Modewelt als auch die Unterhaltungsbranche kannte. Dass Blondeau zu modeln anfing, war jedoch purer Zufall. Sie lief mit zarten vier Jahren auf der Pariser Modewoche für Modedesigner Jean Paul Gaultier erstmals über den Laufsteg - nachdem sie auf den Straßen von Paris entdeckt worden war. In einem Interview erinnerte sich Thylane einmal an diese Erfahrung, als ein Agent von Gaultier darauf bestand, dass sie schon am nächsten Tag für den Designer modeln sollte. „Meine Mutter sagte: ‚Nein, sie ist nicht bei einer Agentur, das kann sie nicht machen‘“, erzählte das Model. „Jean Paul Gaultier sagte: ‚Sie muss morgen da sein.‘ Da meinte meine Mutter: ‚Warum nicht?‘“

Schon bald arbeitete Blondeau für eine Reihe namhafter Designer. Dass ein so junges Mädchen für renommierte Modehäuser arbeitete, war ohnehin schon ungewöhnlich. Der Vogue-Titel „Schönstes Mädchen der Welt“ machte Blondeau dann aber auch noch zur internationalen Bekanntheit. Die Bedeutung dieses Titels habe sie in ihrer Kindheit nicht verstanden, erzählte sie im Alter von siebzehn Jahren gegenüber The Telegraph. Im Laufe der Zeit habe sie sich bemüht, sich nicht davon bestimmen zu lassen. „Als Kind achtet man nicht so sehr darauf“, erklärte Thylane. „Die Leute sagen: ‚Du bist das schönste Mädchen der Welt‘, und man denkt sich: ‚Nein, ich spiele nur mit meinem iPad.‘“ Damals betonte Blondeau, sich zu wünschen, dass die Menschen sie als Person kennenlernen und nicht nur unter ihrem Titel.