„Schönstes Mädchen der Welt“ hat geheiratet: Thylane Blondeaus Traumhochzeit in Paris
Thylane Blondeau hat geheiratet. Das französische Model, das als Kind von der Vogue mit diesem lebensverändernden Titel „Schönstes Mädchen der Welt“ ausgezeichnet wurde, gab ihrem langjährigen Partner, DJ Ben Attal, in Paris das Jawort. Geheiratet wurde nur rund 3 Monate nach der Verlobung.
Thylane Blondeau heiratete in der Stadt der Liebe
Die beiden schlossen am Montag, 29. June 2026, im Rathaus des 16. Arrondissements von Paris den Bund fürs Leben. Das Brautpaar fuhr in einem silbernen Porsche-356-Speedster zu seiner standesamtlichen Trauung vor. Berichten zufolge wohnten der Zeremonie Freunde und Familie bei.
Thylane traute sich in einem cremefarbenen Seidenkleid. Die Haare trug die 25-Jährige zu einem eleganten Dutt hochgesteckt, wie von Mirror veröffentlichte Fotos zeigen (zu sehen hier).
Die aus Aix-en-Provence stammende Französin begann im Alter von 4 Jahren zu modeln. Sie modelte zunächst für den französischen Designer Jean Paul Gaultier und wurde später für berühmte Designer wie Dolce & Gabbana auf den Laufsteg geschickt. Im Alter von 6 Jahren brachten ihr ihre langen blonden Haare und ihre strahlend blauen Augen den Titel „schönstes Mädchen der Welt“ ein.
2018 gründete die Tochter von Fußballspieler Patrick Blondeau Tochter von Patrick Blondeau und Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Véronika Loubry ihre eigene Bekleidungsmarke Heaven May. In demselben Jahr belegte Thylane Blondeau den 1. Platz in der jährlichen „Unabhängigen Kritik-Liste der 100 schönsten Gesichter des Jahres“.
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