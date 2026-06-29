„Schönstes Mädchen der Welt“ hat geheiratet: Thylane Blondeaus Traumhochzeit in Paris

Thylane Blondeau hat geheiratet. Das französische Model, das als Kind von der Vogue mit diesem lebensverändernden Titel „Schönstes Mädchen der Welt“ ausgezeichnet wurde, gab ihrem langjährigen Partner, DJ Ben Attal, in Paris das Jawort. Geheiratet wurde nur rund 3 Monate nach der Verlobung.

Thylane Blondeau heiratete in der Stadt der Liebe

Die beiden schlossen am Montag, 29. June 2026, im Rathaus des 16. Arrondissements von Paris den Bund fürs Leben. Das Brautpaar fuhr in einem silbernen Porsche-356-Speedster zu seiner standesamtlichen Trauung vor. Berichten zufolge wohnten der Zeremonie Freunde und Familie bei.

Thylane traute sich in einem cremefarbenen Seidenkleid. Die Haare trug die 25-Jährige zu einem eleganten Dutt hochgesteckt, wie von Mirror veröffentlichte Fotos zeigen (zu sehen hier).