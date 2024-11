Schockierende Enthüllungen über Chers Ehe: "Bono wollte mich umbringen"

1965 landeten Cher und Bono mit "I Got You Babe" einen großen Nummer-1-Hit. Innerhalb von 21 Tagen verkaufte sich die Single über drei Millionen Mal. Später hatten beide eine gemeinsame Fernsehshow. 1975 erfolgte die Scheidung.

Cher veröffentlicht Memoiren - in zwei Teilen

Auf 432 Seiten packt Cher jetzt über ihr bewegtes Leben aus - doch das reicht der Popikone und Schauspielerin nicht. Nur der erste Teil ihrer Memoiren "Cher: The Memoir - Part One", von ihrer turbulenten Kindheit bis zur geplatzten Liebe mit Ehemann und Duopartner Sonny Bono, ist am 19. November in den USA erschienen. Im kommenden Jahr soll Teil zwei folgen. Sie sei von dem Buch völlig geschafft, erzählt die 78-Jährige der New York Times. Die Materialfülle ist schließlich enorm.

Im Interview mit The New York Times, in dem Cher ihr Buch promotete, erzählte sie davon, dass ihr Ex-Mann sie bei der Scheidung um ihr gesamtes Vermögen betrogen habe.

