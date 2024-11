Am 25. Februar 2025 erscheint "CHER. Die Autobiografie, Teil eins". In dem Buch geht es, man ahnt es bereits, um das Leben der Musikikone Cher, wobei - auch das verrät der Titel - hier nur die erste Hälfte des ereignis- und erfolgreichen Lebens der mittlerweile 78-Jährigen abgehandelt wird.

In eigenen Worten lässt Cher also ihre Jugend und ihre Anfänge im Musikbusiness Revue passieren – und enthüllt dabei auch bisher streng gehütete Geheimnisse. Thema wird auch ihre toxische Beziehung mit Musiker Sonny Bono (verstarb 1998 im Alter von 63 Jahren), mit dem sie von 1969 bis 1975 verheiratet war. Schon jetzt sorgt so manche Enthüllung für Schlagzeilen.

Von Ehemann Sonny Bono finanziell betrogen

Im Interview mit der renommierten The New York Times, in dem Cher ihr Buch promotete, erzählte sie davon, dass ihr Ex-Mann sie damals bei der Scheidung um ihr gesamtes Vermögen betrogen habe. "Er hat mein ganzes Geld genommen", so die "If I could turn back time"-Sängerin. "Ich dachte nur: 'Wir sind Mann und Frau. Die Hälfte der Dinge gehört ihm, die andere Hälfte gehört mir.' Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es einen anderen Weg gibt."

Der Hintergrund: Das Ehepaar war von 1964 bis 1977 als Duo "Sonny and Cher" tätig und feierte mit Hits wie "I got you babe" Welterfolge. Während dieser Zeit gründete Bono die Firma "Cher Enterprises". Angeblich war Bono der alleinige Eigentümer, Cher nur eine Angestellte, die auch noch unterbezahlt gewesen sein soll. Und das, obwohl die Firma nach ihr benannt war und sie der beliebtere Teil des Gesangsduos war.

Cher im Interview: "Bis zum heutigen Tag wünschte ich mir, ich könnte fragen: 'An welchem Punkt, an welchem Tag, hast du gesagt: 'Ja, weißt du was? Ich werde ihr Geld nehmen.'" Es ist anzunehmen, dass Cher sich tatsächlich wünscht, die Zeit zurückdrehen zu können.