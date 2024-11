Semino Rossi spricht offen über seine Depression: "Das wünsche ich niemandem"

2023 musste Rossi den Tod seiner geliebten Mutter Esther verkraften. "Danke für so viel Liebe, die du mir gegeben hast, und für so viel Liebe, die du mir beigebracht hast, anderen zu geben", schrieb er damals auf Instagram.

Was bis dato noch keiner wusste, bereits davor litt der Sänger unter einer Depression, wie er jetzt enthüllte. "Ich bin 2022 in ein Loch gefallen, so tief, das wünsche ich niemandem", sagt er gegenüber Apotheken Umschau.