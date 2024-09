33 Ehejahre mit zwei Jahren Pause: Semino Rossi spricht über Liebeskrise

In seinen Liedern besingt Semino Rossi (62) die heile Welt. Und auch privat wirkte es lange so, als würde er in perfekter Harmonie leben. Doch dann kam die Pandemie, die auch seine Ehe mit Gabi zerbröckeln ließ.

2020 zog Rossi aus dem gemeinsamen Heim in Tirol aus und die beiden legten eine Pause ein. Zwei Jahre später kamen sie jedoch wieder zusammen und sind jetzt ein Herz und eine Seele.

"Während der Corona-Zeit waren wir auf einmal 24 Stunden zusammen. Ich bin aber ein Mensch, der gerne unterwegs ist. Davor war ich beruflich 180 Tage im Jahr nicht zu Hause. So viel Nähe und diese unsichere berufliche Situation ohne Auftritte war für mich ein bisschen zu viel", erklärt der Schlagersänger jetzt gegenüber der Bildzeitung.