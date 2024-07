Schlagerstar Semino Rossi: Die große Liebe fing mit 1,40 Euro an

"Es gab eine Zeit in unserer Beziehung, in der wir dachten: Wir machen lieber eine Pause als einen harten Schnitt. Diese Entscheidung hat uns gutgetan, wir haben wieder zusammengefunden. Das freut mich sehr. Aus Respekt und Liebe gehen wir behutsam mit unserer Beziehung um, sie ist ein Geschenk – genauso wie die Familie. Menschen verändern sich, entwickeln sich weiter. Das darf man in einer langjährigen Partnerschaft nicht vergessen", sagte er damals web.de.

Jetzt sprach der Schlagerbarde auch darüber, wie er seine Gabi kennengelernt hat. Rossi war einst Straßenmusiker in Spanien, der Schweiz, Österreich und 1986 auch in Italien. "Morgens spielten wir in der Metro in Rom, abends in Trastevere", erzählte er in der ZDF-Koch-Show "Böhmi brutzelt".

Er trat auch in Bars und Hotels auf und bei so einem Auftritt lernte er Gabi kennen. Sie gab ihm damals sogar Geld. "Meine Frau hat mir 1,40 Euro gegeben. Die beste Investition, die sie gemacht hat", meinte er lachend dazu.