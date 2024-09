Schmuse-Auftritt in Venedig: Lady Gaga zeigt ihren XXL-Verlobungsring

Lady Gaga präsentierte am Montag ihren riesigen Verlobungsring, als sie mit ihrem Partner Michael Polansky bei den Filmfestspielen in Venedig erschien.

Venedig: Lady Gaga mit Verlobten auf Wolke Sieben

Das Paar zeigte sich sichtlich verliebt. Gaga und ihr Verlobter wurden eng umschlungen fotografiert und beim Schmusen gesichtet, sie in Venedig vor der Premiere von Gagas neuem Film "Joker: Folie à Deux" gemeinsam aus dem Wagen stiegen.

Die Sängerin präsentierte sich in einem schwarz-weiß-gepunkteten Minikleid, das sie mit einer schwarzen Sonnenbrille kombinierte. Sie trug ihr langes platinblondes Haar halb hochgesteckt, halb offen. Was dabei aber vor allem ins Auge stach, war der imposante Ring an ihrer linken Hand (zu sehen hier).