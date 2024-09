George Clooney und sein neuer Film "Wolfs": Weniger Gage als gedacht

Zusammen mit Brad Pitt gab Hollywoodstar George Clooney bei den Filmfestspielen in Venedig Einblicke in ihr neues gemeinsames Projekt. Die beiden Stars reisten im Wassertaxi zur Premiere ihres Films "Wolfs" zum Festivalpalast, wo sie zahlreiche Fans freudig begrüßten.

Clooney: Verdienen weniger als berichtet

Die beiden zählen ohne Frage zu den bestbezahlten Hollywoodstars. Über Geld spricht man da üblicherweise nicht. In Venedig machte Clooney eine Ausnahme und kommentierte einen Bericht der New York Times, in dem Quellen behaupteten, er und Kollege Pitt hätten "jeweils mehr als 35 Millionen US-Dollar" für ihren neuen Streifen erhalten.

"Es war ein interessanter Artikel, und wer auch immer ihre Quelle für unsere Gage war, es sind Millionen und Abermillionen von Dollar weniger, als berichtet wurde. Und ich sage das nur, weil ich denke, dass es schlecht für unsere Branche ist, wenn die Leute denken, dass das der Gehalts-Standard sei", zitiert das US-Magazin People den Hollywoodstar. "Ich finde es schrecklich, das wird es irgendwann unmöglich machen, noch Filme zu machen."

In "Wolfs" von Jon Watts spielen sie kriminelle Tatortreiniger. Was sie dazu gebracht habe, wieder zusammenzuarbeiten? Die einstweilige Verfügung sei abgelaufen, scherzte Pitt in Venedig - bevor Clooney nachlegte: "Es ging nur ums Geld." Pitt ergänzte, diesmal ernst: "Je älter ich werde, desto wichtiger ist es mir, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen ich gerne Zeit verbringe."

Clooney ergänzte: "Wir hatten das Gefühl, dass es einfach war. Von der Minute an, in der ich das Drehbuch las, von der Minute an, in der wir am Set waren, fühlte es sich einfach an: dieses Geplänkel, die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig anstacheln können. Das Ganze fühlte sich einfach leicht an."

Clooney brachte seine Ehefrau Amal Clooney mit nach Venedig. Beim Filmfest hatte auch Pitts Ex-Frau Angelina Jolie einen großen Auftritt. Sie feierte mit dem Film "Maria" ihr Kino-Comeback. Das Festival stellte sicher, dass sich Pitt und Jolie nicht über den Weg liefen.

Pitt machte Liebe offiziell

Beim Filmfest hat Brad Pitt nicht nur wegen seines neuen Films alle Blicke auf sich gezogen. Zur Premiere der Actionkomödie schritt er Hand in Hand mit seiner Freundin Inés de Ramón in den Kinosaal. Es war das Debüt der beiden auf dem roten Teppich.