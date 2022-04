Schlüpfrige Nachrichten an "Vom Winde verweht"-Star Vivien Leigh

Und er flehte sie an, ihr doch Unterwäsche von ihr zu schicken, für die er ganz besondere Verwendung fand. Er wickelte diese nämlich um sein bestes Stück. "Meine Sehnsucht nach dir ist so intensiv." Sehr intensiv war auch diese Liebe. Mehr Tiefen als Höhen – und 1961 verließ Olivier seine psychische extrem angeschlagene Ehefrau, die sich im Laufe ihres Lebens mehreren Elektroschockbehandlungen unterzog. Am 8. Juli 1967 wird die damals 53-Jährige tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Auf dem Nachttisch stand noch immer Oliviers Foto.

Aber auch ihr Filmpartner Clark Gable (gest. 1960) bekam kecke Geschenke von seiner damaligen Ehefrau ans Filmset geschickt. Nämlich eine Socke, aber nicht, um seine Füße zu wärmen, sondern seine Genitalien! "Lass sie nicht kalt werden. Bring sie für mich warm nach Hause."