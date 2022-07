Schlagersänger Jürgen Drews will sich zurückziehen

Schlagersänger Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") will seine Karriere beenden und sich mit Ende des Jahres von der Bühne verabschieden. Das kündigte der wegen seiner legendären Partys auf der Baleareninsel auch "König von Mallorca" genannte Musiker am Samstagabend in der TV-Show "Die große Schlagerstrandparty" mit Florian Silbereisen an.

"Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen. Man wird mich in diesem Jahr noch bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen und im Fernsehen sehen können, aber zum Ende dieses Jahres werde ich mich von der Bühne verabschieden", sagte Drews im Interview der "Bild am Sonntag". Er sei nicht mehr so belastbar wie früher und spüre, dass es ihm unheimlich gut tue, zu Hause zu sein.