Familienzwist: Jürgen Drews wusste nichts von Geburt seines Enkels

Eigentlich hätte der deutsche Schlagerstar allen Grund zur Freude: Der 75-Jährige ist vor Kurzem Opa geworden. Von der Geburt seines Enkels soll Jürgen Drews aber erst nachträglich erfahren haben, wie RTL berichtet.

Jürgen Drews wusste nicht, dass er Opa geworden ist

Vor einigen Tagen verkündete Fabian, der Sohn des Schlagerstars aus dessen erster Ehe mit Corinna Drews, dass er im Oktober vergangenen Jahres Vater geworden sei. Über die Ankunft seines Kindes habe er seinen Vater via SMS informiert, doch der habe auf seine Nachricht nicht reagiert, behauptet Fabian, der seit der Trennung seiner Eltern im Jahr 1985 ein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater hat.

"Es ist ein neuer Erdenbürger da und darüber habe ich meinen Vater per SMS informiert, da ich ja leider keinen direkten Kontakt mehr zu ihm habe", so Fabian Drews gegenüber RTL. "Aber bisher hat er auf die Nachricht nicht reagiert. Es ist schade, aber leider ist es nun einmal so. Das Kind kam am 26. Oktober zur Welt, seitdem habe ich nichts von meinem Vater gehört. Das war viele Jahre davor aber auch nicht anders."