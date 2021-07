Schlagerstar Jürgen Drews leidet an Nervenkrankheit und machte Demenz-Test

Immer gut gelaunt und bereit, für beste Stimmung zu sorgen - so kennt man den deutschen Schlagerstar Jürgen Drews (76). Eine Tatsache in seinem Leben bereitete der Spaßkanone nun aber Sorgen. "Manchmal fallen mir Begriffe, ein Name oder ein Ort nicht ein. Dann brauche ich ein Stichwort und die Erinnerung ist wieder da. Wenn mich mein Fahrer zum Auftrittsort bringt, weiß ich oft gar nicht, wo ich bin", erzählte er im Interview mit der Bildzeitung.

Mit dem Alter würde sich dies noch verstärken und er äußerte den Verdacht, dement zu sein.

"Ich habe einen Demenz-Test beim Neurologen gemacht. Ich wollte wissen, ob ich zu der Krankheit neige, weil meine Mutter am Ende ihres Lebens Anzeichen einer Demenz hatte. Der Verdacht hat sich bei mir zum Glück nicht bestätigt."

Dafür diagnostizierte der Neurologe ein Nervenleiden. "Bei mir wurde eine periphere Polyneurophatie festgestellt. Da machen die Nerven nicht mehr das, was sie sollen."