Scheidungskrieg: Lopez' und Afflecks gemeinsames Projekt steht auf dem Spiel

Jennifer Lopez hat im August 2024 nach zweijähriger Ehe die Scheidung von Affleck eingereicht. Als Grund für die Trennung nannte der Popstar unüberbrückbare Differenzen und gab als Datum der Trennung den 26. April 2024 an.

"Es wurde immer offensichtlicher, dass sie nicht gut zusammenpassten", teilte eine Quelle gegenüber Us Weekly mit. Während der Insider feststellte, dass sie versucht hatten, die Ehe "durch eine Therapie zum Laufen zu bringen", "lief es auf [die Tatsache hinaus], dass sie zwei sehr unterschiedliche Menschen sind."

Lopez und Affleck: Dieser Streitpunkt muss geklärt werden

So idyllisch wie die Vermarktung von "Unstoppable" nach außen verläuft, dürfte es hinter den Kulissen aber nicht zugehen. Afflecks Produktionsfirma soll Berichten zufolge ein Thema sein, das Lopez und Affleck juristisch zu klären versuchen.

Im September wurde bekannt, dass das Ex-Paar die gefürchtete Hollywoodanwältin Laura Wasser angeheuert hat. Quellen zufolge soll Wasser bei der Scheidung vermitteln - ein Prozess, der angeblich schon seit mehreren Monaten im Gange ist.

Da es keinen Scheidungsvertrag gibt und die Sängerin und der Schauspieler während ihrer zweijährigen Ehe an mehreren gemeinsamen Projekten beteiligt waren, würde es schwierig sein, zu entscheiden, wer was bekommt.

Ein Streitpunkt sei laut TMZ eben Afflecks Produktionsfirma Artists Equity, die er zum Zeitpunkt seiner Heirat im Jahr 2022 mit Matt Damon gegründet hat. Das Ex-Paar müsse sich jetzt darauf einigen, ob Lopez Anspruch auf Einnahmen von zukünftigen Projekten des Unternehmens hat. Und wenn ja, in welcher Höhe.

Wer ist Laura Wasser?

Laura Wasser war bereits 2018 mit der Scheidung Afflecks von Jennifer Garner betraut worden. Sie ist ein bekannter Name in Hollywood. Zu ihren prominenten Klienten zählten unter anderem auch Angelina Jolie, Heidi Klum, Christina Aguilera, Ryan Reynolds, Kim Kardashian, Britney Spears, Asthon Kutcher und Johnny Depp.

Nach ihren unzähligen Scheidungsverfahren für Hollywoodstars gilt Wasser heute selbst als Promi. Ihr Erfolgsgeheimnis beschrieb sie gegenüber der Zeitschrift Gala so: "Ich habe mir den Ruf erarbeitet, diskret zu sein und keine Geheimnisse auszuplaudern, so wie manche Kollegen das gern tun. Aber auch mein Alter ist sicher ein Argument. Ich bin noch relativ jung - in Hollywood definitiv ein Plus. Außerdem habe ich kleine Kinder und bin selbst schon mal durch eine Scheidung gegangen. Das macht mich besonders glaubwürdig für gleichaltrige Klienten."

Freundschaften schließe Wasser mit ihren Klienten prinzipiell keine, so die Berkely-Absolventin. Sie werde pro Stunde bezahlt, unwichtige Details aus dem Leben von Superstars wie Britney Spears höre sie sich demnach nur für viel Geld an.