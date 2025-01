Scheidung und anderes Unglück: Sorge um krisengebeutelten Ben Affleck

Doppelt bitter für Affleck: Seine Ex-Frau reichte die Scheidung ausgerechnet am zweiten Hochzeitstag ein, nur wenige Tage nach seinem 52. Geburtstag am 15. August.

Und als wäre das alles nicht bereits stressig genug, stand wenig später das FBI bei Affleck vor der Tür. Eine Quelle erzählte gegenüber Page Six : "FBI-Agenten waren in Afflecks Haus, um zu prüfen, ob er Videoaufnahmen einer privaten Drohne hatte, die einen Super Scooper, eines der Löschflugzeuge, beschädigt hatte."

Zum Aufatmen kam Affleck aber nicht so richtig. Nur wenige Tage nachdem bekannt geworden war, dass das Ehe-Aus von "Bennifer" offiziell besiegelt worden ist, wurde der Schauspieler von den Waldbränden überrascht, die in Los Angeles zuletzt schlimme Schäden angerichtet hatten.

"Ich [...] mag nicht viel Aufmerksamkeit. Deshalb sehen die Leute mich und sagen: 'Also, dieser Typ ist immer sauer.' Weil jemand mit Kamera an meinem Gesicht klebt."

Jacob Elordi , der mit Affleck für "Deep Water" zusammengearbeitet hat, verriet gegenüber GQ, dass Affleck Rat für den Umgang mit diesem besonderen Aspekt des Ruhms suchte. Und in der Show "Hart to Heart" seines Freundes Kevin Hart , erzählte der ehemalige "Batman"-Darsteller, er habe sich zwar allmählich daran gewöhnt, dass die Leute Fotos von ihm machen oder ihn filmen, er sich damit aber nie wohlfühlen werde.

Afflecks Erfolg als Schauspieler, Produzent und Regisseur hat es ihm ermöglicht, ein kolportiertes Vermögen von 150 Millionen Dollar zu verdienen. Seit seinem Durchbruch war sein Privatleben aber erheblichem Medieninteresse ausgesetzt. In einem Variety-Interview behauptete Jennifer Lopez 2023, dass sie und Affleck "beide an einer posttraumatischen Belastungsstörung" leiden, aufgrund der Aufmerksamkeit, die sie bekamen, bevor sie sich 2004 zum ersten Mal trennten.

Für den vergleichsweise scheuen Hollywoodstar dürfte das Interesse der Öffentlichkeit an seiner gescheiterten Ehe mit "J.Lo" daher umso unangenehmer sein.

Umfeld fürchtete Rückfall: Matt Damon große Stütze

Ben Affleck kämpfte viele Jahre lang mit Alkoholproblemen, worüber er offen spricht. Wiederholt suchte der "Argo"-Star professionelle Hilfe. 2021 enthüllte Affleck in der "Howard Stern Show", dass er mit dem Trinken angefangen habe, als er in seiner Ehe mit Garner unglücklich wurde. Von 2005 bis 2018 war das Ex-Paar verheiratet. Ihre Trennung hatten die beiden 2015 nach zehn Jahren Ehe bekannt gegeben. Sie hätten weiterhin versucht, im Interesse ihrer drei Kinder an ihrer Ehe zu arbeiten, erzählte Affleck gegenüber Radiomoderator Howard Stern. Am Ende stellte sich die Scheidung aber als die beste Entscheidung heraus.

"Ein Grund, warum ich mit dem Trinken angefangen habe, war, dass ich gefangen war", stellte Affleck fest. "Wir wären uns wahrscheinlich gegenseitig an die Kehle gegangen. Ich würde wahrscheinlich immer noch trinken", ist er sich sicher.