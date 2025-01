Scheidung nach 17 Jahren bei Jessica Alba: Trauriges Ende einer Vorzeige-Ehe

Sollten die Trennungsgerüchte stimmen, deuten die gemeinsamen Auftritte jedenfalls auf eine friedliche Einigung hin.

Quellen aus dem Umfeld des Paares zufolge wurden Warren und Alba in den vergangenen Monaten ohne Eheringe gesehen, was zu Spekulationen geführt habe, ihre Beziehung habe sich verschlechtert.

Cash Warren hatte in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen ihrer Beziehung gesprochen, darunter eine zwischenzetiliche Trennung aufgrund seiner frühen Eifersucht. In einer Folge von Jana Kramers "Whine Down"-Podcast aus dem Jahr 2023 sprach er darüber, wie seine Unsicherheiten die Beziehung am Anfang beinahe sabotiert hätten. "Als wir anfingen, uns zu treffen, war ich wirklich eifersüchtig auf andere Jungs und die Aufmerksamkeit, die sie bekam", gab Warren zu. "Das hat mir kein gutes Gefühl gegeben, und ich weiß, dass es ihr auch kein gutes Gefühl gegeben hat."

Dann kam es zum Beziehungs-Aus: "Ich wurde zu einem Arschloch und wir trennten uns", verriet Warren. Schließlich schaffte es Paar, das sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennengelernt hatte, aber doch noch vor den Traualtar.

Jessica Alba hatte erst im vergangenen Jahr über das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe gesprochen. Der Partner müsse in der Ehe Priorität haben, sagte sie im Gespräch mit dem US-People-Magazin. "Das ist etwas, für das man sich bewusst entscheiden muss."

"Man muss sich Zeit füreinander zu nehmen", so Alba über das Gelingen ihrer Beziehung. "Es ist wichtig, dass wir uns diese Momente nehmen, in denen wir kichern, nicht telefonieren und einfach zusammen zu sein."

Daneben sei ein realistischer Blick auf die Dinge wichtig. "Jedes Mal, wenn es zwischen uns bergab geht, kommen wir zum Schluss: 'Eigentlich bin ich mit dir besser dran, egal wie schlecht es mir geht'", schilderte Alba. "Man muss aufschauen und sich fragen: 'Wäre mein Leben besser, wenn wir nicht zusammen wären? Und jedes Mal sagen wir dann: 'Nein.' Wir sind auch Freunde", so Alba. Zeit als Familie zu verbringen, dürfe ebenfalls nicht vernachlässigt werden.

Vom Hollywoodstar zur Unternehmerin

Ihren Kindern verdankt Alba nach eigenen Angaben auch einen Anstoß zum Umdenken in Sachen Karriere. "Ich konnte nicht mehr zu dem zurückkehren, was ich vorher gemacht hatte und gleichzeitig authentisch sein. Ich konnte es einfach nicht. Es war mir nicht mehr so wichtig", sagte sie einmal dem Online-Lifestyle-Magazin Romper über ihren Berufswechsel von der Schauspielerin zur Unternehmerin.

Jessica Alba wurde ab dem Jahr 2000 als Soldatin in der Serie "Dark Angel" ein Star und spielte in zahlreichen Produktionen. Sie habe aber etwas Größeres schaffen wollen: "Ich hatte das Gefühl, wenn ich schon diese Plattform habe, was kann ich dann damit machen, das sinnvoll ist und einen Unterschied macht? Das fühlte sich einfach so real an, als ich zum ersten Mal Mutter wurde."

So gründete Alba 2012 die Naturkosmetik-Pflegemarke "The Honest Company", die sie seitdem stark ausgebaut hat. "'Honest' ist wie mein viertes Baby. Ich habe das Gefühl, dass ich es aufs College geschickt habe. Im Moment mache ich nur Dinge, die mir Freude bereiten und stecke meine Energie in Sachen, die mich glücklich machen - und meine Seele nähren", so Alba einmal in einem People-Gespräch.