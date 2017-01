Seit fünf Tagen sind Oscarpreisträgerin Halle Berry (50) und Feschak Olivier Martinez (50) offiziell geschieden. Wie TMZ publik macht, hatte es vor allem Berry eilig mit der Scheidung, weil sie ihrem Ex nichts von den Millionen-Deals abtreten will, die sie für 2017 in der Pipeline hat. Es soll sich um Projekte handeln, die der Schauspielerin 70 Millionen Dollar bringen sollen. Davon will sie Martinez offenbar keinesfalls mehr etwas abgeben.

Die beiden hatten einen Ehevertrag, als sie sich 2013 geheiratet haben. Das Sorgerecht von Sohn Maceo (3) teilen sich die beiden, über die Immobilien-Aufteilung sind sie sich aber sogar nach der offiziellen Scheidung noch uneinig.