Schauspielerin Tisha Campbell: Beinahe Opfer von Menschenhandel?

In dem Video auf ihrem Instagram-Profil enthüllte der "What’s Up, Dad?"-Star vor seinen Followern, dass er nach einer beängstigenden Begegnung mit zwei Männern beinahe Opfer mutmaßlicher Menschenhändler geworden wäre, und sagte: "Flippt nicht aus, aber ich glaube, ich wurde fast geschnappt."

Der Vorfall ereignete sich angeblich in einem Hotel, nachdem sie den Tag mit Dreharbeiten verbracht hatte und eine Fahrt brauchte, aber keine Ubers oder andere Fahrgelegenheiten verfügbar waren. Die Schauspielerin fuhr in ihrem Social-Media-Video fort, sie habe von einem Mann bei der Rezeption die Telefonnummer eines Taxis erhalten, und nicht lange später kamen zwei Männer in einem Van und forderten sie auf, in das Fahrzeug einzusteigen. Tisha Campbell erinnerte sich: "Und dann schaue ich in das Auto und es ist alles komplett kaputt. Überall ist Dreck; der Rücksitz sah aus, als wäre er herausgerissen worden. Herausgerissen aus einem verdammten Grund."